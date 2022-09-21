Ураган «Фиона» в Доминикане: разрушенные дома и тысячи семей без света

Жители Доминиканской Республики обыскивают развалины своих домов, пытаясь найти уцелевшие вещи. Такие разрушения принёс ураган «Фиона»...
Дата загрузки: 2022-09-22
«Фиона» – первый серьёзный ураган для Доминиканы после «Жанны», которая принесла разрушения в сентябре 2004 года.
Сейчас последствия тоже плачевные. Повсюду поваленные деревья, грязь и камни. В некоторых домах сорвало крыши.
[пострадавшая]:
«Ещё в воскресенье вечером я увидела, что что-то не так. Я пошла к маме, брат тоже ушёл. Как видите, в доме всё разрушено. Но хорошо, что Бог нас защищает, это самое главное».
На улицах доминиканских городов людям начали раздавать еду. Ураган разрушил плантации бананов, кофе и какао. Многие останутся без урожая, а значит и дохода.
[пострадавшая]:
«Ветер дул с одной стороны, потом он ворвался в дом. Крышу сорвало, всё внутри летело кувырком. Мы были вынуждены бежать».
«Фиона» принесла бедствие и в соседнее Пуэрто-Рико. Страна была полностью обесточена. Погибло, по меньшей мере, три человека. Разрушения также немалые. Вызванное ураганом наводнение смывало мосты, а также валило деревья и разрушало дома.
Сейчас электроснабжение восстановили только для 20% домов и предприятий острова.
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