Две трети населения Южного Судана, то есть почти восемь миллионов человек, могут встать перед лицом голода...

ООН: почти 8 млн человек в Южном Судане стоят перед угрозой голода

Две трети населения Южного Судана, то есть почти восемь миллионов человек, могут встать перед лицом голода. По прогнозам ООН, кризисная ситуация возникнет в период с апреля по июль 2023 года. Причина в экстремальных погодных условиях и вооружённых конфликтах.

Представители ООН сообщают, что ситуация с продовольственной безопасностью в Южном Судане сейчас хуже, чем была в разгар гражданской войны в 2013 и 2016 годах.

Южный Судан – самое молодое государство мира. Оно провозгласило независимость от Судана в 2011 году. Вскоре вспыхнула кровопролитная гражданская война. Четыре года назад конфликтующие стороны подписали мирное соглашение. Его условия в основном соблюдаются. Но в стране продолжают действовать различные военные группировки, а переходное правительство не торопится останавливать конфликты.

Кроме того, Южный Судан постоянно страдает от засух и катастрофических наводнений, которые смывают целые деревни и губят тысячи голов скота.

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Одновременно сокращается финансирование гуманитарных программ. Это вызвано трудной экономической ситуацией в мире.

Уже в июне этого года Всемирная продовольственная программа объявила, что вынуждена приостановить помощь Южному Судану. Это произошло как раз в то время, когда страна переживает свой самый голодный год со дня обретения независимости.

По данным ООН, в этом году с апреля по июль – между двумя сезонами урожая – с острой нехваткой продовольствия столкнулись семь миллионов 700 тысяч южносуданцев.

Агентства ООН заявляют, что нуждаются в срочном финансировании. При этом предупреждают, что уже не успеют подготовить гуманитарную помощь к следующему году. В итоге голодающих может оказаться намного больше.

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