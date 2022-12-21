Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северном побережье Калифорнии. В итоге были повреждены дома, дороги и..

Землетрясение в Калифорнии: десятки тысяч остались без света

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северном побережье Калифорнии. В итоге были повреждены дома, дороги и системы водоснабжения. Десятки тысяч людей остались без электричества. По меньшей мере, 11 человек получили телесные повреждения.

Многие заправочные станции после бедствия закрылись. А к остальным выросли очереди.

[местная жительница]:

«Я приехала из Динсмора к себе. Я почувствовала землетрясение. Оно было очень сильным».

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на относительно небольшой глубине примерно в 18 километров. Толчки ощущались даже в районе залива Сан-Франциско. За ними последовало около 80 афтершоков. Самый сильный был магнитудой 4,6.

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Эпицентр залегал в 350 километрах к северу от Сан-Франциско на побережье. Это сельская местность, где расположены секвойные леса, рыбные и молочные фермы, а также лесозаготовочные комбинаты.

Землетрясения здесь происходят нередко. Однако в этот раз разрушения серьёзнее, чем обычно.

Так, пришлось закрыть мост через реку, ведущий в Ферндейл. Этот городок известен своими викторианскими магазинами и миловидными домами.

Он пострадал больше всех наряду с соседними Фортуной и Рио-Деллом. Там поврежден водопровод. Около двух десятков домов признали слишком опасными для жизни.

Система раннего предупреждения о землетрясениях сработала. Электронные оповещения отправили на мобильные устройства около трёх миллионов жителей северной Калифорнии за 10 секунд до того, как начали ощущаться первые толчки.

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