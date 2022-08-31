На 92-м году жизни умер Михаил Горбачёв – первый и последний президент СССР

30 августа на 92-м году жизни умер Михаил Горбачёв – последний президент СССР. СМИ пишут, что он страдал от тяжёлой и продолжительной болезни, и что у него были проблемы с почками.

Горбачёв был последним генсеком ЦК КПСС, а после – первым и последним президентом СССР. Эту должность ввели в 90-м году, когда он уже пять лет руководил Советским Союзом. На Западе ему приписывают ключевую роль в окончании холодной войны и падении «железного занавеса».

При этом близкие к нему люди утверждают, что он был убеждённым социалистом и пытался спасти СССР. Но говорил, что это нужно делать без кровопролития. Именно поэтому он решил сложить полномочия и не бороться за власть в 1991 году, когда лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

А до этого он вывел советские войска из Афганистана и начал перестройку – комплекс экономических и политических реформ, который впоследствии и привёл к распаду СССР и так называемому параду суверенитетов.

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[Михаил Горбачёв, президент СССР]:

«Поэтому больше деловитости, больше демократизма, больше организованности и дисциплины. И тогда мы сумеем вывести на полный ход перестройку».

Горбачёв – лауреат Нобелевской премии мира, которую он получил в 1990 году за его роль в мирном процессе. Он стал вторым и последним представителем СССР, получившим эту награду. Первым был учёный-диссидент Андрей Сахаров.

Михаила Горбачёва планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

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