Британские археологи нашли ожерелье возрастом 1300 лет

Этому удивительному ожерелью 1300 лет. Его нашли в сельской местности недалеко от Нортгемптона в Великобритании. Изготовленное..

Этому удивительному ожерелью 1300 лет. Его нашли в сельской местности недалеко от Нортгемптона в Великобритании.

Изготовленное из золота, драгоценных камней и стекла украшение находилось в могиле влиятельной женщины. Она, возможно, была англосаксонской аристократкой или раннехристианским религиозным лидером. Её останки почти не сохранились.

При этом учёные говорят, что находка может пролить свет на жизнь в Англии в VII веке, когда христианство конкурировало с языческими верованиями.

Артефакт обнаружили во время строительства жилого комплекса.

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[Пол Томпсон, менеджер проекта]:

«Это лучшее захоронение женщины раннего средневековья, которое обнаружили в нашей стране. Само по себе это уже удивительно».

Ожерелье включает прямоугольную золотую подвеску с изображением креста, инкрустированную гранатами. Это был центральный элемент. Также оно было украшено подвесками из золотых римских монет и овальными полудрагоценными камнями.

Исследователи говорят, что находка датируется периодом между 630 и 670 годами нашей эры. Ранее в Великобритании нашли другие женские могилы, которые относятся к этому временному промежутку. Находки показывают, что в обществе в условиях новой христианской веры усиливались власть и статус женщин.

Королевство Мерсия, где был найден клад, обратили в христианство в VII веке. Женщина, похороненная там, была верующей, возможно, религиозным лидером.

[Лин Блэкмор, археолог]:

«Она была чрезвычайно богата и к тому же набожна. На центральной подвеске крест, что характерно для ожерелий того периода».

На месте также нашли глиняные горшки с остатками неизвестной жидкости.

Эти находки помогут заполнить пробелы в истории. Речь об эпохе между уходом римских захватчиков в V веке и прибытием викингов почти 400 лет спустя.

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