Восемь мумий колониальной эпохи нашли археологи в Перу

Перуанские археологи обнаружили восемь мумий во время раскопок в Лиме. Они полагают, что наткнулись на кладбище..

Перуанские археологи обнаружили восемь мумий во время раскопок в Лиме. Они полагают, что наткнулись на кладбище колониальной эпохи. Власти города уже назвали эту находку одной из самых выдающихся за последнее время.

Раскопки ведутся в районе парка дикой природы Лас-Лейендас.

Мумии – останки двух детей и шестерых взрослых. Пол и точный возраст пока не определили.

[Мануэль Марон, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В августе в этом районе археологи обнаружили останки ещё трёх человек.

[Лусенида Каррион, археолог]:

«Три взрослых человека, один из которых – с крестом в руке. Мы считаем, что это кладбище колониальной эпохи времён обращения коренного населения в христианство или католицизм».

В целом на территории парка обнаружили более 50 археологических памятников. Некоторым из них – более 2000 лет.

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