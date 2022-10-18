Восемь мумий колониальной эпохи нашли археологи в Перу

Перуанские археологи обнаружили восемь мумий во время раскопок в Лиме. Они полагают, что наткнулись на кладбище..
Дата загрузки: 2022-10-19
Перуанские археологи обнаружили восемь мумий во время раскопок в Лиме. Они полагают, что наткнулись на кладбище колониальной эпохи. Власти города уже назвали эту находку одной из самых выдающихся за последнее время.
Раскопки ведутся в районе парка дикой природы Лас-Лейендас.
Мумии – останки двух детей и шестерых взрослых. Пол и точный возраст пока не определили.
[Мануэль Марон, археолог]:
«Мумии завёрнуты в ткань. У всех взрослых разное положение рук: у одних они лежат на груди, у других – на бёдрах. Не похоже на обычные положения тел во время погребения для этой местности. Вероятно, на их культуру повлияли испанцы».
В августе в этом районе археологи обнаружили останки ещё трёх человек.
[Лусенида Каррион, археолог]:
«Три взрослых человека, один из которых – с крестом в руке. Мы считаем, что это кладбище колониальной эпохи времён обращения коренного населения в христианство или католицизм».
В целом на территории парка обнаружили более 50 археологических памятников. Некоторым из них – более 2000 лет.
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