Здесь, на пустынном и ветренном плато на юге Перу исследователи обнаружили более сотни ранее не известных..

Недавно открытые геоглифы в Перу пролили свет на древнюю цивилизацию

Здесь, на пустынном и ветренном плато на юге Перу исследователи обнаружили более сотни ранее не известных рисунков. Их называют линиями Наска. И появились они более чем за 1000 лет до того, как европейские колонизаторы впервые прибыли в Южную Америку.

Десятилетиями учёные пытались разгадать тайну геоглифов. Для чего древним людям понадобилось вырезать или выдалбливать гигантские изображения, такие как паук, колибри или дерево? Некоторые из них такие огромные, что увидеть их можно только с воздуха.

Недавнее открытие включает 168 геоглифов на плато Наска и рядом с ним. Многие меньше, чем обнаруженные ранее.

[Хорхе Олано, глава исследовательской программы]:

«Находка включает изображения людей и животных. Среди них верблюды, кошачьи, птицы и змеи. Согласно их особенностям, их сделали люди древней культуры наска в промежуток с 100 года до нашей эры по 300 год нашей эры».

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При этом некоторые рисунки не вырыты в земле, как другие, а сделаны с помощью нагромождения камней.

[Хорхе Олано, глава исследовательской программы]:

«До 2018 года мы обнаружили 190 изображений. Если прибавить 168 последних, то в общей сложности на плато обнаружено 358 геоглифов».

Плато Наска находится в трёх часах езды на автомобиле от столицы Перу. Это одна из главных достопримечательностей страны. Однако исследования затруднены из-за обширности территории, на которых сделаны геоглифы.

Новая находка не помогла учёным понять, для чего создавали эти изображения. Однако пролила свет на то, по какому принципу выбирали место. Также стало понятнее, как их сохранить для будущих поколений.

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