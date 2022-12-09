Скульптуру в человеческий рост нашли в древнем городе Ошкинток на полуострове Юкатан в Мексике. Её высота..

Скульптуру в человеческий рост нашли в древнем городе майя в Мексике

[Луис Пантоха, руководитель раскопок]:

«Для нас важно каждое открытие. Наше внимание привлекла человеческая скульптура, которую нашли в этом здании позади меня. Эта скульптура представляет различные аспекты мировоззрения индейцев майя».

Скульптуру в человеческий рост нашли в древнем городе Ошкинток на полуострове Юкатан в Мексике. Её высота – 170 сантиметров. Учёные предполагают, что это скульптура пленного воина. Возможно, её преподносили богам во время религиозных ритуалов.

Ошкинток на языке майя означает «камень трёх солнц». Город существовал с 250 по 900 годы нашей эры. Впервые его описали в XVI веке. А первые масштабные раскопки здесь провели в конце прошлого столетия.

Сейчас в Ошкинтоке есть отреставрированная пирамида с настенными росписями и гравюрами.

[Карла Мартинес, реставратор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В городе также нашли антропоморфные колонны. Они изображают знатных людей, воинов и божеств. Кроме того, археологи обнаружили много гробниц, но некоторые уже разграблены.

Ошкинток расположен в отдалённой местности, поэтому туристы сюда приезжают редко.

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