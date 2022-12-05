Как невеста вязала свадебный наряд посмотрели более 3 млн раз

Вероника и её молодой человек решили пожениться. Девушка захотела сама связать свадебное платье.

Вероника вяжет с пяти лет. Научила бабушка. Это увлечение стало для Вероники самым любимым.



У девушки было шесть недель до свадьбы. Она купила 2,5 кг белой пряжи на 290 долларов. Вероника хотела снять процесс создания платья и показать его в соцсети. «Когда мысль о вязании платья пришла мне в голову, я подумала, что работа будет очень напряжённой. В то же время мы ещё переезжали и готовились к свадебному торжеству», – рассказала Вероника.

Сначала девушка выбрала модель платья. Вдохновение черпала из журналов мод и с сайтов по вязанию. В итоге сама разработала дизайн. До этого Вероника никогда не вязала платья, поэтому весь процесс ей казался сложным. Она волновалась, что получится недостаточно нарядно для свадьбы, но потом сосредоточилась на создании красивого свадебного платья.



Девушка рассказала, что было сложно снимать процесс на видео. Надо было сосредоточивать внимание на вязании и одновременно фиксировать ключевые моменты.



Через две недели работы Вероника обнаружила, что лиф слишком велик. Пришлось распустить и связать заново. Рукава сползали вниз, и потребовалось время, чтобы это исправить.



Девушка закончила платье в срок. Оно впечатлило не только мужа, гостей свадьбы, но и миллионы зрителей, которые смотрели этот процесс на видео.



Вероника сказала, что её изумило количество положительных отзывов. Люди писали, что она вдохновила их освоить вязание. «Надеюсь, моё видео разрушит заблуждения насчёт вязания. Например, что это устаревшее или неинтересное занятие, – поделилась Вероника. – Если это вдохновит кого-то попробовать вязать крючком или спицами, я буду очень рада».

Посмотрите видео и узнайте, как Вероника создавала красивое свадебное платье:

