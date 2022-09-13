Дорожная мозаика вместо выбоин на асфальте: украшение Чикаго

Что это красуется на фоне серого асфальта? Заплатка из кусочков итальянского стекла и мрамора. Так уличный..

Что это красуется на фоне серого асфальта? Заплатка из кусочков итальянского стекла и мрамора. Так уличный художник Джим Бэчор помогает дорожным службам Чикаго.

[Джим Бэчор, художник]:

«Я сделал, думаю, уже 103 мозаики. За каждой – своя история создания».

В Чикаго ямы на дорогах – проблема. После продолжительных и холодных зим весной их появляется немало.

Мозаичному искусству Джим учился в Италии в 90-х. А использовать этот вид искусства на городских улицах ему пришло в голову после посещения Помпеев. Там он увидел мозаику, уцелевшую после извержения вулкана 2000 лет назад. Такие изображения веками не теряют свой цвет.

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[Джим Бэчор, художник]:

«Успех моих работ в том, что они понятны каждому. Неважно, кто вы, где живёте, сколько денег зарабатываете – каждый сталкивался с выбоинами на дорогах, и всех они раздражают».

Работа начинается в студии Джима, где картину он выкладывает на марле. После уже на месте будущей мозаики готовит бетон и асфальт, аккуратно перенося изображение. Но не каждая яма подходит для ребрендинга.

[Джим Бэчор, художник]:

«Найти хорошие ямы – самое сложное во всём процессе, потому что большинство из них не подходят. На мозаику уходит много денег и времени, и поэтому нужно убедиться, что она сохранится надолго. Сама улица не должна быть потрёпанной и созревшей для ремонта».

55-летний Бэчор раньше работал креативным директором одного из рекламных агентств Чикаго. Привык мыслить масштабно. Вот и его работы получили международное признание. Их также можно увидеть в Италии и Финляндии.

А сейчас у художника – месячная командировка в Вашингтон. В столице он также латает дороги.

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