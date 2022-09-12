Фестиваль танго проходит в Буэнос-Айресе

Более 500 танцоров танго со всего мира собрались в Буэнос-Айресе. Здесь продолжается крупный фестиваль с выступлениями..
Дата загрузки: 2022-09-13
Мероприятие стало первым полноценным фестивалем после пандемии COVID-19. В прошлом году иностранные конкурсанты принимали участие через Zoom.
[Эмма Рейес, танцовщица из Лондона]:
«Это просто потрясающе, я мечтала оказаться в этой атмосфере. Здесь собрались лучшие танцоры мира».
На отборочных соревнованиях танцовщицы одеты в блестящие платья, а мужчины с традиционно зачёсанными волосами.
74-летний Кодзо Ямамото из Токио рад оказаться на родине танго и просто потанцевать в своё удовольствие.
[Кодзо Ямамото, танцор из Токио]:
«Я впервые здесь. Просто хочу хорошо провести время, потому что есть много хороших соперников. Больше всего я хочу повеселиться, и я сделаю для этого всё возможное».
Танго зародилось в конце XIX столетия на границе Уругвая и Аргентины. Изначально его исполняли в бедных портовых районах. Танец быстро приобрёл популярность, распространился в Европе, США и Японии, а позже завоевал весь мир.
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