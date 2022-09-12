Фестиваль танго проходит в Буэнос-Айресе

Более 500 танцоров танго со всего мира собрались в Буэнос-Айресе. Здесь продолжается крупный фестиваль с выступлениями..

Более 500 танцоров танго со всего мира собрались в Буэнос-Айресе. Здесь продолжается крупный фестиваль с выступлениями и мастер-классами. Ну и конечно участники состязаются за главный приз в международном конкурсе.

Мероприятие стало первым полноценным фестивалем после пандемии COVID-19. В прошлом году иностранные конкурсанты принимали участие через Zoom.

[Эмма Рейес, танцовщица из Лондона]:

«Это просто потрясающе, я мечтала оказаться в этой атмосфере. Здесь собрались лучшие танцоры мира».

На отборочных соревнованиях танцовщицы одеты в блестящие платья, а мужчины с традиционно зачёсанными волосами.

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74-летний Кодзо Ямамото из Токио рад оказаться на родине танго и просто потанцевать в своё удовольствие.

[Кодзо Ямамото, танцор из Токио]:

«Я впервые здесь. Просто хочу хорошо провести время, потому что есть много хороших соперников. Больше всего я хочу повеселиться, и я сделаю для этого всё возможное».

Танго зародилось в конце XIX столетия на границе Уругвая и Аргентины. Изначально его исполняли в бедных портовых районах. Танец быстро приобрёл популярность, распространился в Европе, США и Японии, а позже завоевал весь мир.

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