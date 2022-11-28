«Идеальный дом»: тренды рождественских украшений в Лондоне

На шоу «Идеальный дом» в Лондоне уже идёт снег. И пусть он ненастоящий, зато помогает создать..

На шоу «Идеальный дом» в Лондоне уже идёт снег. И пусть он ненастоящий, зато помогает создать атмосферу Рождества.

Более 600 компаний представляют свою продукцию в выставочном зале «Олимпия». Здесь предлагают тренды праздничного дизайна интерьера. Для этого создали четыре примера оформления гостиной.

[Карен Уолкер, редактор журнала Good Homes]:

«Много тёмно-зелёного, хвои, бархата, тактильных материалов, но контрастирующих с большим количеством оранжевого, баклажанового и горчичного цветов. Стиль традиционный деревенский: много дерева, мебели, посуды с позолотой».

Один из трендов 2022 года – праздничные арки для столов. Этот дизайн назвали «Арктическое мерцание».

[Лекси Кардуччи, дизайнер интерьера]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда мы садимся за рождественский ужин, то на столе индейка, приборы, пудинг. Но вместо того, чтобы украшать стол и тратить это пространство впустую, почему бы не поставить на нём красивую рождественскую арку?»

Уютный интерьер с современной дровяной печью и чистыми, простыми линиями. Скандинавский стиль также не выходит из моды.

[Карен Уолкер, редактор журнала Good Homes]:

«Очень чистые линии, очень простые. Много белого, но с чёрными вкраплениями, чтобы придать дизайну более современный вид».

Впервые на выставке показывают парные пижамы. Их предлагают надевать даже домашним питомцам.

[Кэтрин Бёрн, владелица My Christmas Pyjamas]:

«Для меня идеальное рождественское утро – это проснуться и немного полежать всей семьёй в одинаковых пижамах».

Посетителей также развлекает оркестр, который будет играть во время включения рождественской ели на Трафальгарской площади в центре Лондона.

А как выбрать хорошую ель для дома? У одного участника коллектива есть совет.

[Пол Шарман, музыкант]:

«Если выбираете между двумя деревьями, то лучше всего брать более тяжёлое. В нём, очевидно, больше воды, то есть оно свежее. И ещё один хороший совет: стукните дерево о землю. Когда ствол ударится, смотрите, осыпаются ли иголки».

Как ожидается, выставку посетит более 50 тысяч человек.

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