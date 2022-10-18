Неделя моды в Мумбаи: на подиум вышли болливудские звёзды

Неделя моды Lakme снова проходит в Мумбаи. В этот раз коллекции создавали с мыслью об экологичности...

Неделя моды Lakme снова проходит в Мумбаи. В этот раз коллекции создавали с мыслью об экологичности. А некоторые показы по-традиции проходят с участием звёзд Болливуда. Например, этот.

Актриса Тара Сутария дефилирует в традиционном индийском наряде: юбке лехенге и блузе. Коллекция создана из переработанных материалов.

[Тара Сутария, актриса]:

«Думаю, что одежда из этой коллекции понравится миллениалам и в целом людям всех возрастов. Она красивая, удобная, экологичная. Что ещё нужно?»

Лицом бренда Varun and Nidhika во время показов стала актриса Женелия Дешмукх. Она вышла на подиум в юбке и чёрной накидке, прикрывающей одно плечо. Её образ – олицетворение современной Индии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Варун, дизайнер]:

«Мы взяли за основу пальму Пичваи из миниатюрных изображений божества Кришны. Затем добавили к ним геометрические узоры. Вы знаете, что мы любим геометрические узоры и пытаемся смешать их с цветами, с цветочными произведениями искусства».

Актриса Муни Рой вышла в украшенной блёстками лехенге в паре с блузой на бретелях от бренда Payal Singhal.

А в заключительный день показов Недели моды Lakme в традиционных индийских нарядах блистали болливудские актрисы Хума Куреши и Ями Гаутам.

Короткая ссылка на эту страницу: