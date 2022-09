Как чайные пакетики принесли художнице известность

Для американской художницы Руби Силиви использованные чайные пакетики – мини-холсты для создания рисунков. Их особенность – тщательная проработка деталей.



Однажды Руби обсуждала один из проектов с сестрой за чаем. Художнице пришла идея использовать чайные пакетики в творчестве. Она начала исследовать свойства материала.





Было много проб и ошибок. После неудачных экспериментов художница никогда не выбрасывала пакетики, а использовала ещё раз.





Сначала Руби разрывает пакетик и выбрасывает содержимое. Потом проглаживает его утюгом. Затем рисует чернилами или акварелью.





В ход идут пакетики разной формы, текстуры и цвета. Например, пакетик чая с куркумой с жёлтым оттенком подходит и для изображения пейзажей и закатов.



«Мне нравится, что они маленькие. Они подходят для работы, и их легко перевозить», – поделилась художница.



Эксперименты с чайными пакетиками привели к созданию книги 363 Days of Tea: A Visual Journey on Used Tea Bags («363 дня чая: визуальное путешествие по использованным чайным пакетикам»).



«Я и представить себе не могла, что этот простой эксперимент так изменит мою жизнь», –сказала Руби.



Работы художницы хранятся в частных коллекциях и музеях.