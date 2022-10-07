В США набирает обороты любовь ко всему из тыквы

[Ник Кокот, тыквоман]:

«Люблю эстетику тыквы. Думаю, это часть осенней атмосферы».

От украшений на Хэллоуин до пряного латте с тыквенным вкусом – похоже, тыквы всё больше занимают особое место в сердцах людей. По крайней мере, в США.

Недавнее исследование показало, что американцы ежегодно тратят на всякие вещи и продукты из тыквы в целом полмиллиарда долларов.

[Ник Кокот, тыквоман]:

«Это уже традиция, это показывают в кино. Образовалась прекрасная культура – тыквенные пончики, напитки и прочее. Мыло, батончики – очень люблю всё это».

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Одна только сеть кофеен Starbucks ежегодно продает 20 миллионов сезонного латте со вкусом тыквы. Месяц назад гигант снова вернул в меню этот напиток, и первая неделя продаж побила рекорды за всё время.

А одна компания даже выпустила на рынок мусорные мешки с тыквенным ароматом. Уже все распродали.

Почему же тыква столь популярна? Эксперты считают, что дело не только в культовости праздника Хэллоуин.

Писательница Синди Отт написала об этом целую книгу.

[Синди Отт, писательница]:

«Нет практической причины добавлять тыкву в кофе, ставить её на крыльцо, подслащивать и класть в пирог. Но эти современные традиции фактически восходят к гораздо более старым традициям ассоциировать тыкву с уютной семейной фермой. Идиллическая маленькая семейная ферма в американской жизни».

Чтобы проследить любовь американцев к тыкве, Синди обратилась к старинным песням, картинам и книгам рецептов. И, как оказалось, истоки уходят во времена основания США.

[Синди Отт, писательница]:

«Земледелие, фермерство были признаком моральной добродетели и добропорядочного гражданина, характеристикой наших старых идеалов… Эти идеалы и несёт тыква».

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