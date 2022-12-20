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В Чикаго предлагают попробовать маринованный огурец с мятным леденцом

В Чикаго предлагают попробовать маринованный огурец с мятным леденцом

В этом кафе в Чикаго решили удивить клиентов необычной закуской. Им предлагают маринованные огурцы с мятным..

Дата загрузки: 2022-12-21

В Чикаго предлагают попробовать маринованный огурец с мятным леденцом
В этом кафе в Чикаго решили удивить клиентов необычной закуской. Им предлагают маринованные огурцы с мятным леденцом. Его используют как палочку. В итоге закуска выглядит как эскимо.

[Кинан Коул, совладелец кафе]:
«Мята с маринованными огурцами – очень популярный вкус в Чикаго».

[Камерон Коул, совладелец кафе]:
«Я попробовал это. Чувствуется кислинка и сладость. Но это довольно вкусно».

Владельцы кафе говорят, что подобные закуски любят в Чикаго. Они предлагают гостям города в преддверии Рождества открыть для себя новые блюда.

Клиентам также предлагают другие закуски с непривычным сочетанием вкусов. Например, здесь делают огурцы, замаринованные в смеси укропа и растворимого порошка для приготовления фруктового напитка. Ещё один рецепт – огурцы, маринованные с сырным печеньем или чипсами.

Это кафе работает в Чикаго уже два года.
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