В этом кафе в Чикаго решили удивить клиентов необычной закуской. Им предлагают маринованные огурцы с мятным..

В Чикаго предлагают попробовать маринованный огурец с мятным леденцом

[Кинан Коул, совладелец кафе]:

«Мята с маринованными огурцами – очень популярный вкус в Чикаго». [Камерон Коул, совладелец кафе]:

«Я попробовал это. Чувствуется кислинка и сладость. Но это довольно вкусно».

В этом кафе в Чикаго решили удивить клиентов необычной закуской. Им предлагают маринованные огурцы с мятным леденцом. Его используют как палочку. В итоге закуска выглядит как эскимо.

Владельцы кафе говорят, что подобные закуски любят в Чикаго. Они предлагают гостям города в преддверии Рождества открыть для себя новые блюда.

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Клиентам также предлагают другие закуски с непривычным сочетанием вкусов. Например, здесь делают огурцы, замаринованные в смеси укропа и растворимого порошка для приготовления фруктового напитка. Ещё один рецепт – огурцы, маринованные с сырным печеньем или чипсами.

Это кафе работает в Чикаго уже два года.

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