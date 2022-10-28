«Французское совершенство» стало темой самого сладкого праздника в Париже. «Салон шоколада» по традиции открывается модным показом...

Французские знаменитости вышли на подиум в шоколадных нарядах

«Французское совершенство» стало темой самого сладкого праздника в Париже. «Салон шоколада» по традиции открывается модным показом. На подиум выходят певицы, модели и олимпийские чемпионы.

Наряды демонстрируют французские фигуристы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис, бывшие «Мисс Франции» Клеманс Ботино и Рашель Легрен-Трапани, а также дзюдоистка Кларисс Агбеньену.

Платье для Клеманс Ботино создал перуанский дизайнер Рикардо Давила. Он хотел напомнить людям, что нужно беречь природу и заботиться о животных.

[Рикардо Давила, модельер]:

«Вдохновение пришло из джунглей Перу, из Амазонской низменности. Наряд сделан из какао-бобов, шоколадных хлопьев и разных шоколадных украшений».

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Все шоколадные наряды несъедобны, но зато на выставке можно продегустировать изделия шоколатье и кондитеров из разных стран. В этом году свою продукцию представляют 280 участников.

Нынешний «Салон шоколада» 27-й по счёту. Он продлится пять дней. Лучшие шоколатье мира проведут мастер-классы, а также приготовят десерты прямо на сцене во время кондитерского шоу.

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