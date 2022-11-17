Парализованная художница вдохновляет изумительными картинами

У китаянки Чжан из провинции Шаньси в шесть лет диагностировали ревматоидный артрит. Через три года 90% суставов перестали действовать. Девочка оказалась прикованной к постели.

Соседи, заходившие в гости, спрашивали маму девочки, что будет с «этим бедным ребёнком». В ответ женщина только плакала. «Было грустно видеть маму в таком состоянии», – вспоминает Чжан.



Она борется с недугом уже больше 30 лет. «Мир прекрасен. Хоть у меня и плохое здоровье, я не хочу отказываться от возможности жить», – говорит она.

Однажды Чжан решила попробовать рисовать. Её запястья были неподвижны, поэтому приходилось держать кисть между большим и указательным пальцем в кулаке. Также ей надо наклонять плечо и регулировать давление на холст, чтобы добиться желаемого результата.

Чжан стала проводить за рисованием всё время и учиться масляной живописи у профессионального художника.



«Живопись преобразила меня. Взяв в руки кисть, я как будто нашла своё призвание. Я почувствовала, что живу, чтобы рисовать», – вспоминает Чжан. Художница черпает вдохновение из фотографий, рассказах о путешествиях своих друзей, книг, музыки, а также картин, найденных в Интернете. Картину размером 75 на 100 см Чжан пишет от семи до 12 дней.

«Я вижу красивые пейзажи, небо и моря, даже не выходя из дома. Я могу исследовать мир с помощью красок и холста», – поделилась художница.

Работы Чжан пользуются спросом у любителей искусства, продано уже 150 картин. Она открыла интернет-магазин. Её вдохновляющая история тронула сердца многих людей.



Чжан написала четыре книги. В одной из них – автобиография, а три другие – это художественные произведения.

«Я хочу вдохновить людей, оказавшихся в такой же ситуации, не опускать руки. Вместо того чтобы плакать и расстраиваться целыми днями, исследуйте свою личность и найдите свой смысл жизни», – советует Чжан. «Живите настоящим!», – добавила она.