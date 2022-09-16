Клоны умерших питомцев делают на Филиппинах

Филиппинская домохозяйка Джен лишилась своего питомца в марте. Это был её любимый пёс породы ши-тцу. Табе,..

Филиппинская домохозяйка Джен лишилась своего питомца в марте. Это был её любимый пёс породы ши-тцу. Табе, что по-тагальски означает «толстячок», было девять лет.

Смерть собаки настолько выбила женщину из колеи, что та не выходила из своей комнаты.

Справиться с депрессией Джен помогло неожиданное решение. Она узнала, что в стране есть фабрика, которая делает очень реалистичные игрушечные копии умерших домашних животных.

[Джен Сади, филиппинка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда мы потеряли Табу, я позвонила на фабрику Teddy Bear Pampanga, потому что они действительно могли сделать его копию. Форма тела, мех, цвет в разных местах – у них всё получилось. Когда его доставили, мы были удивлены: действительно, очень похоже».

Фабрика располагается на территории бывшей американской военной базы в провинции Пампанга. Здесь шьют и обычные игрушки, но в какой-то момент основателю пришла в голову новая услуга.

[Дэвид Тан, основатель фабрики]:

«Мы занимаемся этим уже почти три года, но нам потребовалось около года, чтобы усовершенствовать то, что мы делаем».

«Клоны» делают по фотографии. Процесс трудоёмкий, включая работу художника, который в точности воспроизводит окрас животного.

На каждый заказ уходит около недели. Цена – примерно 100 долларов.

[Вирджилио Вирай, работник фабрики]:

«Для нас это особенная работа, поскольку её результат трогает сердца наших клиентов. Мы очень рады, что можем им помочь».

Такие копии можно обнимать и целовать. Специалисты говорят, что на подсознательном уровне это снимает напряжение от утраты питомца.

Здесь берутся делать копии не только собак, но также кошек, кроликов и даже свиней.

Короткая ссылка на эту страницу: