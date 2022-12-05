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Поклонники антропоморфных животных провели фестиваль в США

Поклонники антропоморфных животных провели фестиваль в США

Волки, лисы, тигры и даже коровы. Тысячи людей в костюмах животных собрались в пригороде Чикаго. Здесь..

Дата загрузки: 2022-12-05

Поклонники антропоморфных животных провели фестиваль в США

Волки, лисы, тигры и даже коровы. Тысячи людей в костюмах животных собрались в пригороде Чикаго. Здесь проходит фестиваль Midwest FurFest. В нём участвуют поклонники антропоморфных животных.

[участница фестиваля]:
«В детстве я чувствовала себя очень одинокой, а объединение людей в меховых костюмах помогло мне влиться в общество и найти хороших друзей».

[участница фестиваля]:
«Это отличное место, где можно просто побыть рядом с единомышленниками, такими же как я, и почувствовать единство. Ведь под оболочкой этих костюмов находятся люди, а они часть общества».

Движение поклонников антропоморфных животных зародилось в 80-е годы прошлого столетия под влиянием анимации. Развитие Интернета позволило этим людям находить друг друга в сети.

В США и Европе периодически проходят конференции людей в костюмах животных. На фестиваль в Роузмонт в этом году приехали участники из 50 стран.
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