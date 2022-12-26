Фестиваль китайских фонарей проходит в столице Чили

Удивительные светящиеся инсталляции и китайские мелодии. Парк в чилийской столице преобразился в сезон зимних праздников. Здесь..
Дата загрузки: 2022-12-27
Удивительные светящиеся инсталляции и китайские мелодии. Парк в чилийской столице преобразился в сезон зимних праздников. Здесь проходит фестиваль китайских фонарей.
30 инсталляций словно ведут зрителей по дорогам китайских провинций, рассказывая об их истории и традициях.
[гостья парка]:
«Прекрасно, замечательно. Никогда не видела ничего подобного».
[гость парка]:
«Мы не привыкли видеть такое. Я бывал на подобных праздниках в других местах, но с этим они не сравнятся».
Над инсталляциями работали более 40 мастеров.
В самом Китае фестиваль фонарей обычно проводят в феврале или марте. Он знаменует собой окончания праздника Весны, который также называют китайским Новым годом. Традиция зажигать в этот день красочные фонари очень древняя. Ей больше 2000 лет.
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