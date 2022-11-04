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Зелёные похороны: велокатафалк впервые появился во Франции

Зелёные похороны: велокатафалк впервые появился во Франции

Вот такой необычный транспорт появился на улицах Парижа. Это велокатафалк. Владелица бюро ритуальных услуг Изабель Плюмеро..

Дата загрузки: 2022-11-05

Зелёные похороны: велокатафалк впервые появился во Франции
Вот такой необычный транспорт появился на улицах Парижа. Это велокатафалк. Владелица бюро ритуальных услуг Изабель Плюмеро надеется, что вместе с ним во французскую столицу придёт мода на экологичные похороны.

Велокатафалк сделан на платформе грузового велосипеда. Такой транспорт уже есть в некоторых странах, включая Данию и Швейцарию. Во Франции же он появился впервые.

Велокатафалк можно использовать на коротких расстояниях или там, где нельзя ехать на машине. При этом близкие умершего могут идти рядом, поскольку скорость небольшая.

[Изабель Плюмеро, владелица похоронного бюро]:
«Все идут в одном темпе и слышат друг друга, слышат звуки природы, шелест листьев и пение птиц. Думаю, это лучший способ немного утешиться, развеяться».

Плюмеро говорит, что на велокатафалке вполне безопасно ехать по дорогам общего пользования.

[Изабель Плюмеро, владелица похоронного бюро]:
«Водитель велокатафалка сидит довольно высоко, поэтому у него хороший обзор. Его также видят другие водители».

Будет ли пользоваться спросом новая услуга, пока непонятно.

[житель Парижа]:
«Это оригинально, даже инновационно. Возможно, это интересное решение. Но для меня не совсем. Мне бы этого не хотелось».

[жительница Парижа]:
«Забавно. Почему бы и нет. Но мне пока рано. Я хочу немного подождать. А так неплохо. От дома до места захоронения не слишком далеко. В общем, забавно и с воображением».

Владелица велокатафалка уже получила официальное разрешение на его использование. Осталось оформить страховку, и можно запускать услугу.
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