Зелёные похороны: велокатафалк впервые появился во Франции

Вот такой необычный транспорт появился на улицах Парижа. Это велокатафалк. Владелица бюро ритуальных услуг Изабель Плюмеро..

Вот такой необычный транспорт появился на улицах Парижа. Это велокатафалк. Владелица бюро ритуальных услуг Изабель Плюмеро надеется, что вместе с ним во французскую столицу придёт мода на экологичные похороны.

Велокатафалк сделан на платформе грузового велосипеда. Такой транспорт уже есть в некоторых странах, включая Данию и Швейцарию. Во Франции же он появился впервые.

Велокатафалк можно использовать на коротких расстояниях или там, где нельзя ехать на машине. При этом близкие умершего могут идти рядом, поскольку скорость небольшая.

[Изабель Плюмеро, владелица похоронного бюро]:

«Все идут в одном темпе и слышат друг друга, слышат звуки природы, шелест листьев и пение птиц. Думаю, это лучший способ немного утешиться, развеяться».

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Плюмеро говорит, что на велокатафалке вполне безопасно ехать по дорогам общего пользования.

[Изабель Плюмеро, владелица похоронного бюро]:

«Водитель велокатафалка сидит довольно высоко, поэтому у него хороший обзор. Его также видят другие водители».

Будет ли пользоваться спросом новая услуга, пока непонятно.

[житель Парижа]:

«Это оригинально, даже инновационно. Возможно, это интересное решение. Но для меня не совсем. Мне бы этого не хотелось». [жительница Парижа]:

«Забавно. Почему бы и нет. Но мне пока рано. Я хочу немного подождать. А так неплохо. От дома до места захоронения не слишком далеко. В общем, забавно и с воображением».

Владелица велокатафалка уже получила официальное разрешение на его использование. Осталось оформить страховку, и можно запускать услугу.

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