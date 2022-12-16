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Санта-Клаус спас человеку жизнь на рождественском обеде в Великобритании

Санта-Клаус спас человеку жизнь на рождественском обеде в Великобритании

Для большинства людей встреча с Санта-Клаусом несёт радость и хорошее настроение. Но для 81-летнего британца Тома..

Дата загрузки: 2022-12-16

Санта-Клаус спас человеку жизнь на рождественском обеде в Великобритании
Для большинства людей встреча с Санта-Клаусом несёт радость и хорошее настроение. Но для 81-летнего британца Тома она стала настоящим чудом. Пожилой человек недавно побывал на рождественском обеде. Там в разгар праздника вдруг потерял сознание.

[Том Уэбстер, житель Манчестера]:
«Я сидел в кресле, откинув голову».

[Джон Пол Гилмор, бывший медик]:
«У него не было ни кровинки в лице. Он ни на что не реагировал и не дышал».

Оказалось, что Джон, игравший роль Санты, – бывший медик. Он много лет работал на скорой помощи и реанимировал немало пациентов. Но, надев костюм Санта-Клауса, мужчина ещё никого не спасал.

Джон четыре раза надавил на грудную клетку, и Том вернулся к жизни.

[Джон Пол Гилмор, бывший медик]:
«Примечательно, что первым делом Том сказал: «Ой». А потом – я такого ещё не слышал – говорит: «Где мой подарок?»».

Том объясняет, что подарка от Санты так и не получил. Конечно, за исключением спасённой жизни. И вот за это он будет благодарен всегда.
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