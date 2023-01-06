Полетать на фитнес-тренировке предлагают в Лос-Анджелесе

Хотите полетать в тренажёрном зале? Тогда банджи-фитнес – специально для вас. Новый тренд в области здоровья..

Хотите полетать в тренажёрном зале? Тогда банджи-фитнес – специально для вас.

Новый тренд в области здоровья набирает обороты в Лос-Анджелесе. На занятиях можно почувствовать себя в невесомости.

Этот центр находится в корейском квартале города. Здесь предлагают банджи-фитнес и аэройогу.

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Инструктор рассказывает, что это высокоинтенсивная кардиотренировка с минимальным воздействием на суставы.

Во время занятий используют силовые упражнения, а также дают кардио-нагрузку.

[Сеун Лим, инструктор]:

«Если регулярно занимаетесь кардиоупражнениями в спортзале, то нужно найти тренажёр и бегать 45 минут, глядя на экран, в iPhone или часы Apple, чтобы увидеть, сколько калорий вы сжигаете. Но здесь тренироваться просто весело. Это также не перегружает суставы».

Перед первым полётом все движения точно выверяются. Также проверяют, чтобы все тросы были хорошо закреплены.

[Сеун Лим, инструктор]:

«Перед занятиями нужно, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности, особенно когда используете банджи-ремни, прикреплённые к потолку».

Эксперты отмечают, что это прекрасная тренировка для тех, у кого болят суставы, или же есть травмы.

[посетитель]:

«Это похоже на упражнения в воде: снимают всю боль, поэтому могу работать в полную силу». [посетительница]:

«Это очень весело, потому что ты в группе, все делают одно и то же. Можно не заниматься этим каждый день. Но это всё равно помогает укреплять тело».

Завершается занятие свободным полётом.

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