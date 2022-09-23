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Оползни в Сальвадоре: семеро погибших

Оползни в Сальвадоре: семеро погибших

По меньшей мере, семь человек погибли, ещё несколько пострадали в результате схода оползней в Сальвадоре. Их..

Дата загрузки: 2022-09-25

Оползни в Сальвадоре: семеро погибших
По меньшей мере, семь человек погибли, ещё несколько пострадали в результате схода оползней в Сальвадоре. Их вызвали проливные дожди.

[Фернандо Лопес, министр окружающей среды Сальвадора]:
«Выше всего риск наводнений и оползней там, где идёт больше всего дождей. <…> В этом году у нас осадков больше средней нормы. Выпало уже 1750 миллиметров, это намного больше обычного».

В городе Уисукар оползень засыпал жилой дом. Погибли двое взрослых и трое детей. А в городе Панчималько в 20 километрах к югу от столицы Сан-Сальвадор в результате схода другого оползня также пострадала семья с ребёнком, но им удалось выжить.

Дожди в Сальвадоре продолжаются. По всей стране объявлен жёлтый уровень опасности, а в 29 прибрежных муниципалитетах – оранжевый.

Сальвадор – страна в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом и Гватемалой, а с юга её омывает Тихий океан.
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