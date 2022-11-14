Из-за засухи фермеры Кашмира выращивают шафран в помещении

Крошечные сиреневые цветы, разбросанные по огромным полям, пробиваются сквозь землю в индийском Кашмире. В конце осени..

Крошечные сиреневые цветы, разбросанные по огромным полям, пробиваются сквозь землю в индийском Кашмире. В конце осени фермеры собирают цветы крокуса и производят пряность, драгоценную как золото, – шафран.

Большую часть кашмирского шафрана выращивают в крошечном городке Пампор. Работа требует больших усилий. А ещё идеальных погодных условий: жаркого лета и холодной и влажной зимы. При этом окно для сбора очень маленькое: всего две недели с конца октября по середину ноября.

Впрочем, фермеры говорят, что изменение климата нарушает этот цикл.

[Мохаммад Шафи, фермер]:

«Урожая постепенно становится меньше. Раньше на шестидесяти сотках можно было вырастить килограмм шафрана. Сегодня это 300 граммов».

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Из-за потепления климата тают и ледники региона. Это мешает традиционным методам ведения сельского хозяйства.

[Назир Ахмед Ганай, агроном]:

«Этот шафран требует орошения и влаги на очень критических этапах в августе, сентябре и октябре. Но многие годы эти месяцы были очень засушливыми».

Одно из решений проблемы – выращивание шафрана в помещении. Первые результаты многообещающие. Объёмы производства удалось даже увеличить.

[Абдул Маджид Вани, фермер]:

«Изначально были некоторые трудности из-за недостатка опыта. Но со временем мы научились».

Из тысяч цветков крокуса получается всего несколько граммов шафрана. Чтобы получить килограмм специи, нужно собрать более 150 000 цветков.

Во всём мире шафран используют в самых разных продуктах: от еды и лекарств до косметики.

Почти 90% мирового объёма специи выращивают в Иране. Впрочем, эксперты считают самым лучшим кашмирский шафран: у него более насыщенные цвет и вкус.

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