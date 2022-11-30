На ферме в США землю перекапывают куры

Эта ферма в американском штате Колорадо занимает всего четыре гектара. Но друзья Форрест и Бретт мечтали..

Эта ферма в американском штате Колорадо занимает всего четыре гектара. Но друзья Форрест и Бретт мечтали о такой более десяти лет. Год назад им удалось воплотить мечты в реальность. Теперь они ведут хозяйство именно так, как считают правильным.

Фермеры уверены в том, что землю пахать нельзя. Так она быстро теряет плодородность и больше страдает от эрозии. Здесь плуг или лопату заменяют куры. Их держат в передвижном курятнике, и они постоянно мигрируют по участку.

[Форрест Карлсон, фермер]:

«Большинство людей посмеются, если им сказать, что можно вырастить красивую, идеальную, ровную морковь на непаханой почве».

Тем не менее, птицы прекрасно справляются со своей работой. Клювом и лапами они постепенно рыхлят почву и смешивают её с сеном или стеблями сельскохозяйственных культур. Таким образом в земле не погибают микроорганизмы, а питательных веществ становится больше.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Фермеры успешно выращивают помидоры, морковь, арбузы и другие культуры.

[Форрест Карлсон, фермер]:

«Знания, оборудование и всё, что нужно для перехода от привычной обработки почвы к безопасной, уже существует. Мы просто помогаем людям понять, что есть другой способ вести сельское хозяйство».

Эта ферма представляет собой кооператив. Помимо Форреста и Бретта, в него входят ещё 20 человек. Они вкладывают деньги, а фермеры поставляют им овощи, фрукты и ягоды. А вот куры продаются отдельно, но цена невысокая.

[Бретт Бердмор, птицевод]:

«Другие фермеры смеются надо мной, когда я говорю, что беру всего шесть долларов за полкило. Они говорят, что нужно брать восемь или девять, и сами продают цыплят по 40 или 50 долларов. Но завышать цены только потому, что можешь это сделать, мне кажется несправедливым».

Фермеры считают, что, не перепахивая землю, смогут сохранять её плодородие. Это позволит не пользоваться химическими удобрениями и всегда выращивать органические овощи.

Короткая ссылка на эту страницу: