Историческая засуха губит урожай в аргентинской провинции Буэнос-Айрес

Эта высохшая лагуна в Аргентине – результат исторической засухи. Останки рыбы и крупного рогатого скота запекаются..

Эта высохшая лагуна в Аргентине – результат исторической засухи. Останки рыбы и крупного рогатого скота запекаются на солнце недалеко от города Наварро, примерно в 80 километрах от Буэнос-Айреса.

Бедствие охватило десятки городов в регионе, который считается главным зерновым центром страны. В провинции выращивают пшеницу, кукурузу и сою.

Урожая у этого фермера вдвое меньше, чем обычно. Он говорит, что, скорее всего, эта пшеница пойдёт на корм скоту.

[Игнасио Бастанчури, фермер]:

«Последние два года мы испытываем дефицит воды. В этом году мы не достигли даже 50% средней урожайности для этого района».

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Климатологи объясняют засуху феноменом Ла-Нинья. Это охлаждение поверхности определённых участков Тихого океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы.

Всё это приводит к экстремальным засухам в одних регионах и небывалым осадкам в других. При этом в этот раз феномен имеет особенно сильное влияние, поскольку продолжается три года подряд.

Прогнозы урожая пшеницы в Аргентине уже снизили с 21 до 13 миллионов тонн. Вероятно, аналогичная ситуация будет и с соевыми бобами.

[Кристиан Руссо, агроном]:

«Мы готовились к худшему за последние 20 лет сценарию в выращивании сои и кукурузы. И именно это и произошло. Сейчас всё выглядит очень плохо».

Пока прогнозы неутешительные. Метеорологи предупреждают, что до февраля осадков будет меньше обычного. При этом будут сохраняться очень высокие, местами экстремальные температуры воздуха.

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