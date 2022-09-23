Среди новинок Детройтского автошоу теперь можно увидеть и самолёты. Свои достижения в разработке городского воздушного транспорта..

На автошоу в Детройте представили самолёты

Среди новинок Детройтского автошоу теперь можно увидеть и самолёты. Свои достижения в разработке городского воздушного транспорта представили шесть компаний из пяти стран мира.

В числе экспонатов – сверхлёгкий гидросамолёт ICON A5 американского производства. Он оснащён складывающимися крыльями. Это позволяет перевозить его в прицепе обычного внедорожника.

Гостям автосалона дали возможность поучаствовать в демонстрационных полётах вдоль реки Детройт. Тест-драйв включает в себя посадку на воду.

[Сюзанна Клаветт, пилот]:

«Думаю, это удивительный опыт – представить самолёт на Североамериканском международном автосалоне. Мы демонстрируем будущее авиации. И это будущее уже наступило. Мы поставили клиентам более 160 самолётов A5».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А это двухместный электрический квадракоптер Air One. Он предназначен для личных полётов на короткие расстояния. Аппарат оснащён восемью двигателями мощностью 770 лошадиных сил. Максимальная скорость – 250 километров в час. Запас хода – 177 километров. Грузоподъёмность – 200 килограммов.

[Джон Джордж, организатор выставки Air Mobility Experience]:

«Думаю, это будущее автосалона. Теперь это не просто мотор-шоу. Это выставка мобильности, которая даёт представление о разных типах транспортных средств, включая воздушные».

Североамериканский международный автосалон существует более 120 лет. До пандемии он ежегодно привлекал до 800 тысяч гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: