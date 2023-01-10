Первый электрический пикап под брендом RAM построило североамериканское подразделение Stellantis. Концепт-кар дебютирует на выставке CES в..

Футуристические концепты RAM, BMW и Peugeot показали на выставке CES в Лас-Вегасе

Первый электрический пикап под брендом RAM построило североамериканское подразделение Stellantis. Концепт-кар дебютирует на выставке CES в Лас-Вегасе. Технические характеристики раскрыли пока только частично.

Пикапу полагается 800-вольтовая аккумуляторная батарея, полный привод с двумя электромоторами и регулируемая пневмоподвеска. Зеркала заднего обзора напечатаны на 3D-принтере и оснащены цифровыми камерами. В продажу автомобиль поступит в 2024 году.

Компания Stellantis также представила концептуальный электрокар Peugeot Inception с футуристической внешностью. BMW привезла на выставку электрический прототип i Vision Dee, который по задумке должен стать интеллектуальным спутником водителя. А японские компании Sony и Honda совместно построили электрический концепт под брендом Afeela.

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Производители тратят много сил и денег на создание концепт-каров. Это позволяет показать, в каком направлении хочет двигаться компания.

[Тим Стивенс, автомобильный эксперт]:

«Как минимум, концепт-кары – это свидетельство того, что компании чувствуют себя уверенно, рынок развивается хорошо, и производители зарабатывают деньги, поскольку создание прототипов обходится очень дорого».

Электромобили всё больше завоёвывают рынок в Европе. Но в США из всех проданных в прошлом году машин только 6% были электрическими. Одно из препятствий – недостаточно развитая инфраструктура зарядки.

Но вот этот концепт на солнечных батареях не зависит от зарядных станций. Его построила нидерландская компания Squad Mobility. Он предназначен для городских поездок. Запас хода – 30 километров. Энергию в течение дня вырабатывают солнечные панели.

По мнению некоторых специалистов, автомобилям завтрашнего дня полагается не только возить пассажиров, но и развлекать их. Компания Singing Machine создала приложение, с которым можно петь караоке прямо в машине.

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