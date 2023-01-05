Конкурент «Теслы»: Volkswagen показал концепт электрического седана ID.7

Volkswagen открывает новый год премьерой. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе дебютирует шестая модель электрической линейки..

Volkswagen открывает новый год премьерой. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе дебютирует шестая модель электрической линейки бренда. Это седан ID.7. Он пока не серийный и покрыт камуфляжем.

Впрочем, некоторые характеристики уже рассекречены. Концепт-кар по размерам больше седана Volkswagen Passat. Длина машины – 4 метра 94 сантиметра, ширина – метр 86, высота – чуть больше полутора метров.

У базовых версий будет задний привод с одним электромотором мощностью 170 лошадиных сил. Появятся и полноприводные варианты с двумя силовыми агрегатами. В сумме они будут выдавать 300 лошадиных сил. На полном заряде электрокар сможет проехать 700 километров. Это один из лучших показателей среди электромобилей.

[Джим Холдер, редактор журнала Autocar]:

«Этот автомобиль, наверное, станет конкурентом таких машин, как Tesla Model 3 или Polestar 2. Это крупный электромобиль, у которого будет большой запас хода, когда он получит аккумулятор большей ёмкости. Производитель выпустит спортивную версию, а также бюджетную. Это расширит круг покупателей».

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Электрокар оснащён медиасистемой с 15-дюймовым экраном и проекционным дисплеем с эффектом дополненной реальности, а также «умным» климат-контролем. Цены на автомобиль пока неизвестны. Эксперты предполагают, что ID.7 будет стоить примерно 45 тысяч долларов.

[Джим Холдер, редактор журнала Autocar]:

«Это типичная стоимость большого автомобиля. За последний год цены значительно выросли из-за некоторых трудностей, с которыми сталкивается отрасль. Они поднялись на 20–25%».

Первые электрические седаны сойдут с конвейера во втором квартале этого года. Сначала их увидят на рынке Китая. Во втором полугодии ID.7 начнут выпускать для Европы и Северной Америки.

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