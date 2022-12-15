Мировой автопром продолжает идти навстречу электрическому будущему. Машины на батарейках занимали центральное место почти на всех..

Обзор автомобильных новинок 2022 года: чем удивили мир BMW, Volvo и Rolls-Royce

Мировой автопром продолжает идти навстречу электрическому будущему. Машины на батарейках занимали центральное место почти на всех автосалонах 2022 года. Вспомним о самых ярких премьерах, в том числе и бензиновых, но сначала лирическое отступление.

Уже в январе компания BMW удивила планету первым в мире автомобилем, меняющим цвет. Технология та же, что и в электронных книгах.

Вскоре после баварцев представили достижения японские компании. На автосалоне в Токио они показали электрические концепты. Самый яркий – спортивное купе Subaru. Его разрабатывают уже два года. Силовая установка из четырёх электромоторов выдаёт больше 1000 лошадиных сил.

[Ясуо Хираока, глава отделения Subaru Tecnica International]:

«В мире автоспорта настоятельно рекомендуют обходиться без вредных выхлопов. Сейчас важно выпускать спортивные автомобили на синтетическом топливе или полностью электрические».

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На Чикагском автосалоне приоритет по-прежнему у внедорожников, пикапов и мощных суперкаров. Новинки привезли компании Ford, Chevrolet, Jeep, Toyota, Kia и Hyundai.

А международный автосалон в Нью-Йорке стал площадкой для электрокаров и гибридов. К электрическим технологиям повернулся лицом даже американский бренд Chrysler и представил концепт Airflow Graphite («Эйрфлоу Графит»).

Другая заметая новинка дебютировала в Южной Корее. Это Ioniq 6 – первый полностью электрический седан компании Hyundai.

Автомобильная неделя в Монтерее отметились премьерами Bugatti и Lamborghini. Но для них заканчивается эра гиперкаров с двигателями внутреннего сгорания.

[Стефан Винкельманн, президент компании Lamborghini]:

«В 23-м и 24-м годах мы переведём всю нашу линейку на гибридные двигатели. Мы обещаем клиентам, что к 25-му году сократим выбросы CO2 до 50%. В то же время машины станут производительнее».

В то же время культовый Ford Mustang остаётся бензиновым. Обновлённый спорткар дебютировал на автошоу в Детройте. У него два исполнения кузова – купе и кабриолет.

Rolls-Royce осенью представил свой первый электромобиль. В компании обещают к 2030 году сделать весь модельный ряд электрическим.

Компактный кроссовер Avenger («Эвенджер») стал первым полностью электрическим автомобилем американской компании Jeep. Это ещё и первый автомобиль, созданный для европейского покупателя.

Volvo также к 2030 году перейдёт на производство полностью электрических машин. Флагманом станет новый кроссовер EX90.

В ноябре мир увидел Toyota Prius пятого поколения. Гибридному автомобилю в этом году исполнилось 25 лет, и он по-прежнему популярен.

Премьера состоялась и в России. Жителям столицы показали новый «Москвич». По сути, это перелицованная версия китайского кроссовера JAC JS4. Но официально это никто не подтверждает. Сборка идёт на бывшем заводе «Рено».

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