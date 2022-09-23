10 человек погибли в результате стрельбы в баре Мексики

10 человек погибли в Мексике в результате стрельбы в баре. Инцидент произошёл на севере страны. Огонь..

10 человек погибли в Мексике в результате стрельбы в баре. Инцидент произошёл на севере страны. Огонь открыл неизвестный.

Чиновники сообщают, что девять мужчин скончались на месте, один умер от ранений уже в больнице. При этом полиция пока никого не арестовала.

Насилие с применением оружия в Мексике не редкость. В стране много наркокартелей. Кроме того, многочисленные группировки занимаются торговлей людьми, пользуясь потоком мигрантов, следующих из Центральной Америки и других стран в США.

Губернатор штата Гуанахуато обещает привлечь всех виновных к ответственности.

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[Диего Синуэ, губернатор штата Гуанахуато]:

«Нападение случилось в бильярдной в Тариморо. Десять человек были убиты, судя по всему, преступными группировками».

Жители города, где произошла стрельба, хоть и слышали выстрелы, но не поняли, что это было.

[Тереса Санчес, местная жительница]:

«Я думала, что это были фейерверки. Я слышала хлопки, обычно так бывает на праздниках. Вокруг я увидела использованные гильзы и подумала, что они тоже от пиротехники. Только сегодня я узнала, что это была перестрелка». [Торибио Ортега, местный житель]:

«Грустно, потому что происходит много убийств, гибнет много людей. Не знаю, зачем они это делают. Вряд ли ради чего-то стоит убивать человека».

Министерство внутренней безопасности Мексики сообщает, что в этом году в Гуанахуато произошло больше всего убийств среди штатов Мексики. Так, с января по август их зафиксировали более 2100.

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