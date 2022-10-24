Jeep показал свой первый электрокроссовер на Парижском автосалоне

Парижский автосалон вернулся после четырёхлетнего перерыва, вызванного пандемией. Значительную часть выставочного пространства заняли китайские бренды. Однако есть и французские производители.

Renault представила концепт-кар, стилизованный под ретро-модель Renault 4. Это компактный кроссовер с электромотором и только одним приводом. Также производитель показал концептуальный багги Manifesto, созданный дочерней компанией Dacia («Дачиа»).

Citroen оставил мотор-шоу без внимания, но его премиальный бренд DS представил модифицированный паркетник серии «3». Peugeot привёз новый кроссовер с гибридной силовой установкой.

Одной из самых ярких новинок стал Jeep Avenger. Компактный кроссовер – первая полностью электрическая модель марки и первый автомобиль, созданный для европейского покупателя. Цены будут начинаться с 30 тысяч евро.

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[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:

«Avenger – это компактный внедорожник длиной чуть более четырёх метров с запасом хода в 400 километров, и он полностью электрический. Сейчас это в тренде».

Марка Alpine подготовила для автосалона спортивный шоу-кар Alpenglow. Концепт оснащён двигателем внутреннего сгорания, который работает на водородном топливе. Французский стартап NamX также представил водородный автомобиль.

[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:

«Это очень актуальная и интересная технология. Однако для заправки водородом, как и для зарядки электромобилей, нужна инфраструктура. Но сейчас страны сокращают расходы на подобные проекты».

В числе азиатских брендов – Wey и Ora, принадлежащие компании Great Wall, а также BYD и вьетнамский VinFast. Все настроены на завоевание европейского рынка.

[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:

«Китайские автопроизводители придут в Европу с дешёвыми автомобилями и выведут из игры европейские компании. А потом, когда установят господство на рынке, поднимут свои цены».

Следствием пандемии стало то, что многие крупные бренды перестали участвовать в автосалонах. По мнению экспертов, производители от этого никак не пострадают, но вот зрелищные мотор-шоу могут уйти в прошлое.

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