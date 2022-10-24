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Телеканал NTD

Jeep показал свой первый электрокроссовер на Парижском автосалоне

Jeep показал свой первый электрокроссовер на Парижском автосалоне

Парижский автосалон вернулся после четырёхлетнего перерыва, вызванного пандемией. Значительную часть выставочного пространства заняли китайские бренды. Однако..

Дата загрузки: 2022-10-24

Jeep показал свой первый электрокроссовер на Парижском автосалоне
Парижский автосалон вернулся после четырёхлетнего перерыва, вызванного пандемией. Значительную часть выставочного пространства заняли китайские бренды. Однако есть и французские производители.

Renault представила концепт-кар, стилизованный под ретро-модель Renault 4. Это компактный кроссовер с электромотором и только одним приводом. Также производитель показал концептуальный багги Manifesto, созданный дочерней компанией Dacia («Дачиа»).

Citroen оставил мотор-шоу без внимания, но его премиальный бренд DS представил модифицированный паркетник серии «3». Peugeot привёз новый кроссовер с гибридной силовой установкой.

Одной из самых ярких новинок стал Jeep Avenger. Компактный кроссовер – первая полностью электрическая модель марки и первый автомобиль, созданный для европейского покупателя. Цены будут начинаться с 30 тысяч евро.

[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:
«Avenger – это компактный внедорожник длиной чуть более четырёх метров с запасом хода в 400 километров, и он полностью электрический. Сейчас это в тренде».

Марка Alpine подготовила для автосалона спортивный шоу-кар Alpenglow. Концепт оснащён двигателем внутреннего сгорания, который работает на водородном топливе. Французский стартап NamX также представил водородный автомобиль.

[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:
«Это очень актуальная и интересная технология. Однако для заправки водородом, как и для зарядки электромобилей, нужна инфраструктура. Но сейчас страны сокращают расходы на подобные проекты».

В числе азиатских брендов – Wey и Ora, принадлежащие компании Great Wall, а также BYD и вьетнамский VinFast. Все настроены на завоевание европейского рынка.

[Марк Тисшоу, редактор издания Autocar]:
«Китайские автопроизводители придут в Европу с дешёвыми автомобилями и выведут из игры европейские компании. А потом, когда установят господство на рынке, поднимут свои цены».

Следствием пандемии стало то, что многие крупные бренды перестали участвовать в автосалонах. По мнению экспертов, производители от этого никак не пострадают, но вот зрелищные мотор-шоу могут уйти в прошлое.
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