Французские рыбаки разводят форель и выпускают её в реки

Эти рыбаки ловят форель рядом с городком Пуньи во Франции. Рыба не клюёт. Можно строить разные..

[рыбак]:

«Я ловлю рыбу в этом районе уже 32 года. Раньше в наших реках водилось много форели».

Эти рыбаки ловят форель рядом с городком Пуньи во Франции. Рыба не клюёт. Можно строить разные предположения, почему. Но, на самом деле, причина одна – форели здесь почти не осталось.

Форель пропадает в Роне, её притоках и впадающих в неё реках. И это несмотря на то, что местами качество воды улучшается. Но общая ситуация такова, что города разрастаются, меняется климат, а форель страдает от разных болезней. Сейчас много этой рыбы умирает от воспаления почек.

Французские рыбаки пытаются решить проблему сами и разводят форель искусственно рядом с одним из притоков Роны. Для этого рыбу ловят во время нереста, причём отбирают форель местного вида. Потом добывают из неё икру, которую после оплодотворения помещают в специальный инкубатор. Так мальков будет больше, чем в дикой природе.

[Ален Гиотон, член рыболовной ассоциации]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В этом году мы собрали примерно 150 000 икринок. Когда появятся мальки, мы их поместим в разных водоёмах. Подросшую рыбу выпустим в наиболее безопасных местах».

Рыбаки также выращивают взрослую рыбу и тоже выпускают её на волю. Их проект поддерживают местные власти.

[Стефан Збинден, биолог]:

«Правильным было бы решить существующие проблемы в реках, местах обитания рыбы и во всей окружающей среде. Разведение поддерживает популяцию, но это краткосрочное решение. Если мы перестанем выпускать рыбу, а окружающая среда будет в плохом состоянии, то популяция исчезнет».

Биологи отмечают, что исчезновение форели вредит всей речной экосистеме, поэтому важно восстанавливать популяцию.

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