Фермы морских водорослей помогают кенийкам хорошо зарабатывать

Раньше этих кенийских женщин кормили мужья-рыбаки, а теперь они сами стали опорой в семье. Рыбный промысел..

Раньше этих кенийских женщин кормили мужья-рыбаки, а теперь они сами стали опорой в семье. Рыбный промысел больше не приносит больших доходов, и женщины начали выращивать морские водоросли.

Но всё началось ещё 20 лет назад с исследований Кенийского института морского и рыбного хозяйства. Специалисты решили выяснить, насколько выращивание водорослей подходит для коммерции. Они также нашли лучшие участки для этого вида деятельности рядом с прибрежными деревнями.

Так в 2012 году рядом с деревней Кибуюни появились первые фермы морских водорослей. В основном здесь работают женщины.

[Райя Джума, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это мой единственный источник дохода. Это занятие позволяет мне выжить. Я могу сама себя прокормить и одеть. У моих детей нет отца, поэтому только я опора семьи».

Фермеры разводят несколько видов водорослей. Они быстро растут, и собирать их можно каждые 45 дней. При этом водорослям не особо страшны дожди и засуха.

[Фатума Мохаммед, фермер]:

«Мы не можем заниматься обычным сельским хозяйством, поскольку дикие животные, такие как обезьяны и кабаны, постоянно вторгаются на наши фермы. Они могут уничтожить урожай на участке площадью 40 соток за один день».

Сейчас водоросли выращивают 300 фермеров. Из них 200 – женщины, 70 – мужчины и 30 – юноши и девушки, окончившие среднюю школу.

Продукция идёт на экспорт в страны Южной Африки, а также в США и Китай. Раньше тонну водорослей продавали примерно за 100 долларов США. С этого года цена выросла почти в три раза.

Сушёные водоросли используют в косметической и фармацевтической промышленностях. Из них также делают удобрения для почвы. Кроме того, сами фермеры производят на основе водорослей мыло, шампунь и гели для душа.

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