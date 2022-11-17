В Италии добровольцы пытаются спасти задыхающуюся рыбу

В Италии добровольцы спасают рыбу. В водах реки Оркетто недалеко от Турина задыхаются тысячи линей, сомов..

В Италии добровольцы спасают рыбу. В водах реки Оркетто недалеко от Турина задыхаются тысячи линей, сомов и карпов.

Оркетто – один из притоков реки По. Рыба привыкла зимовать в её каналах и лужах, потому что там теплее. Но теперь она оказалась в ловушке на мелководье из-за нехватки кислорода.

Отсутствие воздуха вызвано высоким потреблением самой рыбой, а не химическими загрязнителями. Об этом сообщило Региональное агентство по охране окружающей среды. Оно уже провело первоначальные анализы проб воды в лабораториях.

Дело в том, что из-за засухи минувшим летом водоёмы в Италии обмелели. Зимних убежищ для рыбы стало меньше. Теперь они перенаселены.

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По – самая длинная река Италии. Она протянулась более чем на 650 километров с запада на восток через север страны. Прошлым летом она пережила самую сильную засуху за последние 70 лет. Этому предшествовала одна из самых засушливых зим за последние десятилетия.

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