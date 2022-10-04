Нобелевскую премию по физиологии и медицине получит шведский генетик Сванте Паабо

Шведский генетик Сванте Паабо в понедельник узнал, что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2022..

Шведский генетик Сванте Паабо в понедельник узнал, что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2022 года. Его удостоили награды за открытия, которые лежат в основе нашего понимания того, как современные люди произошли от исчезнувших предков.

Услышав о том, что он получил одну из самых престижных наград в научном мире, директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге сначала подумал, что это розыгрыш.

[Сванте Паабо, лауреат Нобелевской премии по медицине]:

«Сначала я подумал, что это какая-то шутка, что это моя исследовательская группа придумала такой сложный розыгрыш. Но это звучало очень убедительно, просто трудно было переварить».

Физиология и медицина – это первая дисциплина, в которой объявляют лауреатов во время нобелевской недели. Комитет увидел заслуги Паабо в том, что он разработал методы, которые позволяют извлекать ДНК из костей возрастом тысячи и десятки тысяч лет.

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Он секвенировал весь геном неандертальца, чтобы выявить связь между исчезнувшими типами людей и современными.

Он также обнаружил существование неизвестного ранее типа людей, называемого денисовцами. Сделал он это, используя фрагмент мизинца размером с два рисовых зёрнышка возрастом 40 тысяч лет. Его обнаружили в Сибири.

[Сванте Паабо, лауреат Нобелевской премии по медицине]:

«Теперь у нас есть некоторая возможность вернуться в прошлое и фактически проследить генетическую историю и генетические изменения с течением времени. Мы как бы проводим раскопки в геноме человека».

По словам Паабо, его метод позволил выяснить, что во время пандемии COVID самый большой фактор риска серьёзно заболеть и даже умереть от вируса перешёл к современным людям от неандертальцев.

Между тем учёный шутит, что потратит денежную премию в 900 тысяч долларов на ремонт своей дачи.

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