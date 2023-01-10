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Золотые и серебряные серьги-наушники представили на CES в Лас-Вегасе

Золотые и серебряные серьги-наушники представили на CES в Лас-Вегасе

Носить серьги и наушники одновременно – это уже в прошлом. На выставке бытовой электроники CES в..

Дата загрузки: 2023-01-10

Золотые и серебряные серьги-наушники представили на CES в Лас-Вегасе
Носить серьги и наушники одновременно – это уже в прошлом. На выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе показали высокотехнологичное ювелирное украшение.

[Лоренс Губер, глава Nova]:
«Это Bluetooth-наушники, с помощью которых можно звонить или слушать музыку».

В гаджете использовали технологию направленного звука. То есть люди вокруг ничего не слышат.

[Лоренс Губер, глава Nova]:
«Мы посылаем звук из жемчужины в ухо, а ушной канал свободен. Это означает, что вас как бы окружает музыка».

В серьгах использовали речные жемчужины, а также ту же технологию, что и в швейцарских часах.

[Энн Эмберсон, посетительница выставки]:
«У меня уши не проколоты, так что я не была уверена, что они будут держаться. Но они держатся. Не слишком тугие, не сдавливают ухо, но не спадают. Я мотала головой, и они не упали».

Батареи перезаряжаются. При этом, когда их срок службы подойдёт к концу, их можно будет заменить.

[Энн Эмберсон, посетительница выставки]:
«Они мне очень нравятся. Это, так сказать, функциональная мода. Носила бы каждый день. Это интересно».

Пока такие наушники можно купить только в Великобритании. В июне они также поступят на рынки в Северной Америке и Японии. Золотой вариант украшения будет стоить 695 евро, а серебряный – 595.
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