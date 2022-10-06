Нобелевскую премию по химии этого года присудили за открытие реакций, которые позволяют создавать новые молекулы, а..

Нобеля второй раз: Шведская академия объявила победителей в области химии

Нобелевскую премию по химии этого года присудили за открытие реакций, которые позволяют создавать новые молекулы, а также углубляют знания людей о клеточной биологии.

Лауреатами стали Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс из США, а также Мортен Мельдаль из Дании.

Они сделали прорыв в технологии, которую называют клик-химия. Сегодня её используют во всём мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов.

Клик-химия – это система химических реакций, которая позволяет при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.

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[Каролин Бертоцци, лауреат Нобелевской премии по химии]:

«Мы преследовали очень конкретную цель разработки инструментов, которые могли бы помочь пролить свет на сложные биологические системы. И мы просто хотели узнать об этих системах».

Шарплес и Мельдаль одновременно проводили реакции азид-алкинового циклоприсоединения. Именно с них, как считается, началась сама клик-химия.

[Клас Густафсон, член Нобелевского комитета]:

«Итак, эта премия касается нового способа создания больших сложных молекул, а также материалов. Речь идёт о том, чтобы смотреть на химию как на Лего. У вас есть своего рода кубики, которые можно собрать, а не смотреть на химическую структуру и не думать, с чего начать».

Позже к исследованиям подключилась Бертоцци. Она провела реакцию азид-алкинового циклоприсоединения без катализатора. Выяснилось, что она не мешает биологическим процессам в живых клетках. В итоге её применили в исследовании полисахаридов на поверхности клеток, которые играют важную роль в иммунных процессах.

[Клас Густафсон, член Нобелевского комитета]:

«Одно из применений, на которое сейчас обращают внимание люди, состоит в том, чтобы взять антитела, которые распознают раковые клетки, а затем прикрепить к этим антителам радиохимические вещества, которые будут убивать именно раковые клетки».

Примечательно, что для Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премии по химии. В 2001-м его наградили за стереоселективные реакции окисления. В итоге он стал пятым человеком в истории, которому присудили премию дважды.

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