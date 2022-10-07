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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно

Шведская академия объявила Нобелевского лауреата в области литературы. [Матс Мальм, постоянный секретарь Шведской академии

Дата загрузки: 2022-10-07

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно

Шведская академия объявила Нобелевского лауреата в области литературы.

[Матс Мальм, постоянный секретарь Шведской академии]:
«Премия 2022 года присуждается французской писательнице Анни Эрно за мужество и клиническую точность, с которой она раскрывает корни, отчуждённость и коллективные ограничения личной памяти».

Эрно 82 года. В течение многих лет писательница была фавориткой премии.

Все её романы в той или иной степени отражают реальные эпизоды её биографии: детство, карьеру, замужество и материнство, рак груди, болезнь и смерть матери.

По мнению критиков, в её произведениях на личные воспоминания накладывается коллективная память поколения. Это делает её романы настоящим свидетельством эпохи.

Премию по литературе не всегда присуждают именитым писателям и поэтам. Иногда это люди, чьи работы не относятся к литературным жанрам. Так, в 1927 году награду получил философ Анри Бергсон, в 53-м – британский премьер Уинстон Черчилль, а в 2016-м – американский певец Боб Дилан.

Литература – четвёртая из пяти сфер Нобелевской премии, в которых лауреатов выбирают в Швеции. Победителя премии мира объявляет Нобелевский комитет в Норвегии.

Шведский генетик Сванте Паабо в понедельник узнал, что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Его удостоили награды за открытия, которые лежат в основе нашего понимания того, как современные люди произошли от исчезнувших предков.

Премию по химии присудили за открытие реакций, которые позволяют создавать новые молекулы и углубляют знания людей о клеточной биологии. Лауреатами стали Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс из США, а также Мортен Мельдаль из Дании.

В области физики награду присудили за исследования в квантовой механике. Её разделили Антон Цайлингер из Австрии, француз Ален Аспе и американец Джон Клаузер.

Их исследования раскрыли невидимую связь между частицами, которые находятся на большом расстоянии, даже за тысячу километров. Их открытия также могут проложить путь к работе над новыми мощными суперкомпьютерами.

Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон. Это более 900 тысяч долларов. Её учредили по завещанию шведского химика и инженера Альфреда Нобеля в 1901 году.

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