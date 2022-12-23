От робота-слизняка до раннего теста на рак. Какие новые разработки в области медицины создали в 2022..

Какие открытия и прорывы в медицине сделали в 2022 году

От робота-слизняка до раннего теста на рак. Какие новые разработки в области медицины создали в 2022 году.

Начнём со Швейцарии. Там учёные придумали устройство, которое стимулирует нервы и мышцы вместо спинного мозга. Оно уже помогло ходить, плавать и ездить на велосипеде трём пациентам с травмами позвоночника. До этого у них была полностью парализована нижняя часть тела.

В Венгрии придумали, как применять старые добрые голограммы в медицине. Технологии HoloTech будут использовать на уроках анатомии. Они помогут легче понять расположение внутренних органов, а ещё рассмотреть какие-то патологии или опухоли.

В США группа учёных начала брать пробы у оленей, лосей, медведей и волков. Их цель – узнать, какие ещё вирусы животных могут в будущем мутировать и передаться человеку, как это, возможно, было с COVID-19.

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Британские учёные из Университета Бристоля разработали уникальный палец, который умеет ощущать прикосновения и обучаться с помощью искусственного интеллекта.

Новый тест на рак поможет находить болезнь на ранней стадии. Учёные в США используют уже существующий анализ, который раньше делали, чтобы оценить ход лечения и проверить, не начали ли раковые клетки возвращаться. Теперь такие тесты применяют на здоровых.

А в Австралии решили облегчить жизнь людей, страдающих ДЦП или заболеваниями двигательных нейронов. Их разработка – браслет с датчиками, которые улавливают мельчайшие движения и вибрации запястья. Так можно передавать команды, например, компьютеру.

Между тем в Гонконге разрабатывают робота-слизняка. По задумке, он должен будет проникать в организм и выполнять какие-то задачи, например, извлекать из кишечника опасные предметы.

Опять же британские исследователи выяснили, что люди с ожирением больше подвержены риску онкологии. Они же разработали биоразлагаемый гель со стволовыми клетками, который может кардинально изменить жизнь людей, переживших сердечный приступ.

А вот так скоро будут обучаться студенты медицинских вузов. В этом им поможет виртуальная реальность. Пациент, да и сама больничная койка ненастоящие. Это голограммы. Технологию смешанной реальности разработал Кембриджский Университет.

И напоследок об уникальной операции. В Бразилии разделили трёхлетних сиамских близнецов. Они были со сросшимися головами. Врачи работали 27 часов.

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