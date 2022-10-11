Премию по экономике имени Альфреда Нобеля дали за исследование финансовых кризисов

Трое американских экономистов, включая бывшего главу Федерального резерва США Бена Бернанке, в этом году получат Премию..

Трое американских экономистов, включая бывшего главу Федерального резерва США Бена Бернанке, в этом году получат Премию по экономике имени Альфреда Нобеля.

Они заложили фундамент механизмов, с помощью которых мир сегодня справляется с глобальными кризисами, такими как пандемия или финансовый крах 2008 года.

Официально трио, в которое также входят Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, наградили за исследование того, как регулирование финансового сектора и поддержка обанкротившихся банков могут предотвратить ещё более глубокий экономический кризис.

В 2008 и девятом годах правительства по всему миру оказывали финансовую помощь банкам. Это вызвало поток критики, поскольку пострадали обычные вкладчики, многие из которых потеряли свои дома. При этом банки, главные виновники кризиса, были спасены.

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Впрочем, исследования лауреатов показывает, что общество в целом выиграло.

[Джон Хасслер, член Комитета премии по экономике им. А. Нобеля]:

«Лауреаты заложили основу для нашего современного понимания того, зачем нужны банки, почему они уязвимы, и что с этим делать. Они показали, что страхование вкладов – это способ сократить динамику, стоящую за массовым снятием вкладов».

По иронии судьбы Бернанке был председателем Федерального резерва США во время краха Lehman Brothers в 2008 году. Этот крах стал одним из главных катализаторов крупнейшего в мире финансового потрясения во времён Великой депрессии.

В то время Бернанке утверждал, что нет способа спасти банк, поэтому лучше всего позволить ему рухнуть и использовать финансовые ресурсы правительства для предотвращения более масштабных системных крахов.

Премия по экономике не входит в число первых пяти наград, учреждённых по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля в 1895 году. Её основал Центральный банк Швеции. Впервые её присудили в 1969 году.

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