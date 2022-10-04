Пхеньян запустил пятую баллистическую ракету за десять дней

Пятую баллистическую ракету за последние десять дней запустил Пхеньян. Она поднялась на высоту 1000 километров –..
Дата загрузки: 2022-10-04
Пятую баллистическую ракету за последние десять дней запустил Пхеньян. Она поднялась на высоту 1000 километров – выше орбиты МКС. Ракета пролетела над Японией, чего не было с 2017 года. На севере страны сработала сирена. В двух регионах остановили движение поездов.
Ракета пролетела 4600 километров и упала в Тихий океан. Японские военные не стали её сбивать, поскольку, по их оценкам, она не представляла опасности. Специалисты считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12». До этого Северная Корея запускала её четыре раза.
Японские власти осуждают запуск ракеты и обещают ещё эффективнее укреплять оборону страны.
[Ясукадзу Хамада, министр обороны Японии]:
«В свете этой ситуации мы изучим все варианты, включая возможность контратаки. Мы не станем ничего исключать, поскольку работаем над фундаментальным укреплением нашей обороны».
Президент Южной Кореи назвал испытания безрассудными и предупредил КНДР о решительном ответе на запуск. Действия Пхеньяна раскритиковал и Вашингтон.
Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия. Также запуск ракет над другими странами без предупреждения или согласования противоречит международным нормам.
Испытания прошли на фоне совместных военно-морских учений Южной Кореи и США. На прошлой неделе к ним присоединилась и Япония. Такие учения давно вызывают крайнее недовольство северокорейского лидера, который считает их доказательством подготовки к войне.
Пять лет назад в ответ на совместные учения КНДР запустила две баллистические ракеты, которые пролетели над Японией. Через неделю после этого Пхеньян провёл испытание ядерной бомбы.
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