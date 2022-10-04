Пхеньян запустил пятую баллистическую ракету за десять дней

Пятую баллистическую ракету за последние десять дней запустил Пхеньян. Она поднялась на высоту 1000 километров –..

Пятую баллистическую ракету за последние десять дней запустил Пхеньян. Она поднялась на высоту 1000 километров – выше орбиты МКС. Ракета пролетела над Японией, чего не было с 2017 года. На севере страны сработала сирена. В двух регионах остановили движение поездов.

Ракета пролетела 4600 километров и упала в Тихий океан. Японские военные не стали её сбивать, поскольку, по их оценкам, она не представляла опасности. Специалисты считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12». До этого Северная Корея запускала её четыре раза.

Японские власти осуждают запуск ракеты и обещают ещё эффективнее укреплять оборону страны.

[Ясукадзу Хамада, министр обороны Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В свете этой ситуации мы изучим все варианты, включая возможность контратаки. Мы не станем ничего исключать, поскольку работаем над фундаментальным укреплением нашей обороны».

Президент Южной Кореи назвал испытания безрассудными и предупредил КНДР о решительном ответе на запуск. Действия Пхеньяна раскритиковал и Вашингтон.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия. Также запуск ракет над другими странами без предупреждения или согласования противоречит международным нормам.

Испытания прошли на фоне совместных военно-морских учений Южной Кореи и США. На прошлой неделе к ним присоединилась и Япония. Такие учения давно вызывают крайнее недовольство северокорейского лидера, который считает их доказательством подготовки к войне.

Пять лет назад в ответ на совместные учения КНДР запустила две баллистические ракеты, которые пролетели над Японией. Через неделю после этого Пхеньян провёл испытание ядерной бомбы.

Короткая ссылка на эту страницу: