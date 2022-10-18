Как музыка мариачи улучшает память при болезни Альцгеймера

Зажигательным песням ансамблей мариачи нашли новое применение в Мехико. В Центре лечения болезни Альцгеймера считают, что..
Дата загрузки: 2022-10-19
[Регина Алтена, руководитель центра]:
«Музыка – это предпоследняя вещь, которая забывается, потому что в определённой части мозга эти воспоминания имеют очень сильную связь с воспоминаниями об эмоциях, которые музыка вызывала в прошлом. Вот почему мы делаем большие ставки на музыкальную терапию и мариачи в рамках немедикаментозного лечения».
Пациентов побуждают петь и даже танцевать под старые знакомые мелодии. Одна из участниц лечебного курса – 90-летняя Леонор Камачо. Симптомы у неё начали проявляться пять лет назад.
[Леонор Камачо, 90-летняя пациентка]:
«Мне очень грустно, потому что я вспоминаю своего мужа. Но слушаю музыку с удовольствием, поскольку она вызывает много воспоминаний. Я чувствую себя счастливой».
Песни – это дополнение к ежедневной терапии. Она также включает чтение скороговорок с другими пациентами в режиме онлайн. А ещё пожилые делают лечебную гимнастику. Всё это направлено на стимулирование памяти.
Дочь Леонор говорит, что благодаря музыке мариачи мама стала активнее. Раньше она обычно сидела в одиночестве у окна.
Теперь во второй половине дня Леонор вместе с дочерью любит рассматривать фотоальбомы. Несмотря на недуг, женщина стремится тренировать память, а также готовить еду и заниматься другими делами по дому.
Курс музыкальной терапии начался в сентябре и продлится до середины ноября. Представления проходят по всему городу. Пациенты центра могут посещать их в любое время.
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