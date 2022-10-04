Венгры переселяются в юрты

Венгр Давид Зих никогда не думал, что ему придётся жить в юрте. Но, как говорится, жизнь..

Венгр Давид Зих никогда не думал, что ему придётся жить в юрте. Но, как говорится, жизнь заставила.

На своём участке земли под Будапештом он планировал построить обычный дом с террасой. Но резкое подорожание строительства и энергоносителей заставили передумать.

Теперь 37-летний мужчина будет жить в большой круглой куполообразной палатке. Она напоминает дома кочевников в степях Центральной Азии.

[Давид Зих, житель Венгрии]:

«Юрта обойдётся вдвое дешевле, чем стоил бы дом из лёгких конструкций. Мне рассчитали стоимость весной, а к осени она выросла еще на 30%. Юрта, определённо, намного дешевле, чем обычный дом. Что касается затрат на энергию, даже с новыми ценами я буду платить намного меньше, чем плачу сейчас на съёмной квартире».

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Площадь нового дома – 80 квадратных метров. Тепло будет идти от электрических настенных обогревателей.

Зих – один из многих венгров, которые из-за энергетического кризиса выбирают юрты в качестве постоянного жилья.

Петра и Михай живут на ферме на востоке Венгрии. Переехали в свою юрту три месяца назад. Для обогрева пользуются печкой и тёплым полом. Пара планирует жить в юрте несколько лет, пока ведёт ремонт своего обычного дома.

[Петра Погани, жительница Венгрии]:

«Для меня огромное облегчение, что даже без подогрева пола у нас есть дровяная печь. Я не боюсь, что нам будет холодно, потому что я знаю, что печь нас согреет».

Строители юрт, такие как Габор Адоржан, говорят, что заказов стало намного больше. У него очередь из клиентов до следующего лета.

[Габор Адоржан, строитель юрт]:

«Многие выбирают их не только из-за растущих цен на энергию, но и из-за роста цен на строительство. Построить небольшой дом для семьи можно за 30-40 миллионов форинтов, а юрта на 80 квадратных метров обойдётся в 10 миллионов, то есть 23 тысячи долларов».

По его оценкам, сейчас в Венгрии построено около 1000 юрт. И всё большее их используют в качестве домов. Раньше это были в основном отели для туристов.

Обогрев юрт значительно дешевле, поскольку воздух, циркулирующий в едином круглом пространстве, дольше сохраняет тепло. Строительство самой большой юрты занимает около трёх дней.

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