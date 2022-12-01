Тысячи британцев ищут сокровища на берегу Темзы

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании..

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Они ищут ценные предметы, когда-то утонувшие в реке.

Люди находят монеты, пуговицы, лампы и даже обувь. Например, этому ботинку больше 300 лет.

[Алессио Чеккони, грязекопатель]:

«Его хозяин, наверное, косолапил. Нога была немного кривая. Ботинок сильно сплющен с внутренней стороны».

Поисками сокровищ на берегу Темзы здесь занимаются, по меньшей мере, с конца XVIII века. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение.

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Однако нельзя просто прийти сюда и что-то искать. На это нужна лицензия. Раньше её получали в администрации порта Лондона. Теперь разрешений больше не выдают – боятся за целостность береговой линии.

[Джеймс Триммер, сотрудник порта Лондона]:

«Лет пять назад мы выдали 200 лицензий. Сейчас их количество увеличилось до 5000. Это очень много».

Отмена лицензирования нарушила планы некоторых иностранцев, которые тоже мечтали попытать счастья в поисках на Темзе.

[Мишель Ронбек, жительница Канады]:

«Мы потратили тысячи долларов, готовясь к этому путешествию. Отменить его уже нельзя».

В средние века Темза была оживлённой транспортной магистралью, поскольку дороги в Лондоне были очень плохими. Лодочники перевозили пассажиров вверх и вниз по реке или на другой берег.

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