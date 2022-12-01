Тысячи британцев ищут сокровища на берегу Темзы

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании..
Дата загрузки: 2022-12-01
Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Они ищут ценные предметы, когда-то утонувшие в реке.
Люди находят монеты, пуговицы, лампы и даже обувь. Например, этому ботинку больше 300 лет.
[Алессио Чеккони, грязекопатель]:
«Его хозяин, наверное, косолапил. Нога была немного кривая. Ботинок сильно сплющен с внутренней стороны».
Поисками сокровищ на берегу Темзы здесь занимаются, по меньшей мере, с конца XVIII века. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение.
Однако нельзя просто прийти сюда и что-то искать. На это нужна лицензия. Раньше её получали в администрации порта Лондона. Теперь разрешений больше не выдают – боятся за целостность береговой линии.
[Джеймс Триммер, сотрудник порта Лондона]:
«Лет пять назад мы выдали 200 лицензий. Сейчас их количество увеличилось до 5000. Это очень много».
Отмена лицензирования нарушила планы некоторых иностранцев, которые тоже мечтали попытать счастья в поисках на Темзе.
[Мишель Ронбек, жительница Канады]:
«Мы потратили тысячи долларов, готовясь к этому путешествию. Отменить его уже нельзя».
В средние века Темза была оживлённой транспортной магистралью, поскольку дороги в Лондоне были очень плохими. Лодочники перевозили пассажиров вверх и вниз по реке или на другой берег.
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