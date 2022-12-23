Карантин дома: китайцы учатся жить вместе с COVID

Всего несколько недель назад учительница китайского языка Ян Цзэндун и её муж, вероятно, оказались бы во..
Дата загрузки: 2022-12-23
Власти КНР отменили политику «ноль терпимости» в отношении коронавируса. Строгие меры стали снимать. Одновременно начали фиксировать большое число заболевших.
[Ян Цзэдун, жительница Китая]:
«Я не очень переживала, когда сдала положительный тест. Мы хорошо подготовились».
В то время как в остальном мире уже давно научились жить вместе с COVID, и влияние пандемии почти не ощущается, Китай только в начале пути.
Эксперты говорят, что слишком жёсткая политика Пекина в отношении коронавируса, плюс недостаточная вакцинация, привели к тому, что в стране не выработался коллективный иммунитет.
В итоге этой зимой ожидают волны заболевших, а также повышенной смертности от COVID.
Но, спустя несколько лет тотальной изоляции, китайцы, похоже, готовы ко всему.
[Ян Цзэдун, жительница Китая]:
«Невозможно вечно оставаться закрытыми. Несмотря на то, (что открытие) может оказать влияние на экономику и принести людям дополнительные проблемы, мы всё ещё надеемся на лучшее».
В прошлом политика «ноль терпимости» подразумевала, что все, у кого выявили COVID, а также все, с кем они контактировали, доставлялись в карантинные центры. Кроме того, применялась практика, когда на вход и выход закрывали дома и целые кварталы.
Люди не могли покинуть квартир, чтобы купить даже еду и лекарства. Многие писали в сети, что голодают. В итоге по стране началась небывалая волна протестов, которой противостояли полицейские в белой защитной одежде.
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