Ударь по груше и беги: «День избавления» провели на Таймс-сквер

Около 100 человек выстроились в очередь на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Они пришли на традиционное мероприятие, на..

Около 100 человек выстроились в очередь на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Они пришли на традиционное мероприятие, на котором выбрасывают из 2022 года то, о чём хотят забыть.

Ежегодный «День избавления от зла» на центральном перекрёстке города отмечают уже в 16-й раз. По-традиции участникам предложили записать все неприятные воспоминания за год, чтобы потом их выбросить.

В прошлые годы для уничтожения листов бумаги использовали шредеры и мусоросжигательные баки. В этом предлагают сначала разорвать листок, потом ударить по боксёрской груше, а затем пробежать условную полосу препятствий к финишу 2022 года.

При этом у мероприятия появился новый спонсор. Всем участникам вручили подарочные карты на сумму от 30 до 500 долларов.

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[Тиджей Уитам, представитель Times Square Alliance]:

«В прошлом году мы сжигали бумагу. В этом решили добавить событию немного больше позитива, чтобы люди могли выбросить плохие воспоминания, а потом ударить по груше и избавиться от негатива. Затем они пробегают через финишную черту в 2023 год».

Плохие воспоминания у каждого разные. Кто-то хочет забыть о пандемии, бедности или загрязнении природы пластиком. А у этой девочки проблема более насущная. В 2022 она упала с гимнастического бруса. Хочет оставить неприятный опыт в прошлом.

[участница]:

«Ощущения были хорошие. (Журналистка: А чего ты ждёшь от следующего года?) Я в восторге».

Мероприятие проводят на Таймс-сквер с 2007 года. Недалеко от этого места уже скоро будут праздновать Новый год. В полночь по специальному флагштоку спустится новогодний шар, который ознаменует начало 2023 года.

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