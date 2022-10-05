Нобелевскую премию по физике вручили за исследования в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике этого года присудили за исследования в квантовой механике. Награду разделили физик Антон..

Нобелевскую премию по физике этого года присудили за исследования в квантовой механике. Награду разделили физик Антон Цайлингер из Австрии, французский учёный Ален Аспе и американский физик Джон Клаузер.

Их исследования раскрыли невидимую связь между частицами, которые находятся на большом расстоянии, даже за тысячу километров. Их открытия также могут проложить путь к работе над новыми мощными суперкомпьютерами.

Официально награду присудили за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике».

[Гуннар Ингельман, член Нобелевского комитета]:

«Их эксперименты раскрывают глубокие тайны природы и, в частности, показывают, что теория квантовой физики верна даже в тех случаях, когда её трудно понять. И в этом смысле они открывают новые пути понимания природы».

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Квантовая запутанность – это состояние, при котором частицы оказываются взаимозависимыми. И эта зависимость сохраняется, даже если разнести объекты в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. При этом, если изменить параметр одной частицы, то сразу же изменяется и другая со скоростью, которая превышает скорость света.

[Гуннар Ингельман, член Нобелевского комитета]:

«Квантовая механика или квантовая физика используется во многих современных технологиях. Например, все полупроводниковые устройства, которые мы используем, основаны на этом. И сейчас происходит так называемая вторая революция в квантовой физике. Она связана с квантовыми вычислениями, созданием компьютеров, основанных на этом глубоком понимании квантовой физики. Такие компьютеры будут иметь огромную вычислительную мощность».

Вручение Нобелевский премий состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Официальная церемония пройдёт в Стокгольме. Предыдущие два года награждение проводили онлайн из-за пандемии коронавируса.

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